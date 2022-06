Guerrilla Collective 2022: i giochi presentati e gli annunci più importanti

Nel caso ve lo siate persi, ecco gli annunci più importanti del Guerrilla Collective 2022 che sì è concluso pochi minuti fa, in cui si sono avvicendati tante produzioni indipendenti, inclusi Arkanoid: Eternal Battle, Madison, Industria e Daymare 1994 Sandcastle degli italiani di Invader Studios, giusto per citarne alcuni.

Ecco gli annunci più importanti del Guerrilla Collective 2022:

Come potete vedere, anche quest'anno il Guerrilla Collective si è rivelato un showcase piuttosto corposo e dai ritmi sostenuti, dove sono stati presentati numerosi giochi indipendenti. Per l'occasione abbiamo visto in azione Daymare: 1994 Sandcaste degli italiani di Invader Studios, così come Arkanoid: Eternal Battle, che includerà anche una modalità Battle Royale per 25 giocatori. Si è trattato senza dubbio di un lauto antipasto in attesa delle novità che verranno annunciate domani all'Xbox & Bethesda Showcase 2022.

Che ne pensate? C'è stato qualche annuncio che vi ha colpito in particolare? Fatecelo sapere nei commenti.