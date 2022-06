South of the Circle è in arrivo su PC e console, è l'avventura narrativa di State of Play

Durante il corso del Guerrilla Collective, gli sviluppatori di State of Play hanno svelato che l'avventura narrativa South of the Circle arriverà prossimamente su PC e console, con maggiori dettagli su data di uscita e piattaforme in arrivo nei prossimi mesi.

South of the Circle è un'avventura narrativa che racconta una storia composta da vari piani temporali giustapposti, seguendo la vita del giovane ricercatore climatico Peter in alcune sue fasi determinanti. Un incidente aereo durante una spedizione scientifica in Antartide, con la minaccia della guerra fredda e di uno scontro nucleare sullo sfondo, dà il via a una serie di ricordi ed eventi incrociati da vivere effettuando alcune scelte che possono influire sul corso degli eventi.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di South of the Circle, in cui Giorgio Melani spiega:

"Inutile dire che South of the Circle non può essere considerato propriamente un videogioco a pieno titolo, ma questo è un discorso ormai vecchio, di fronte alle numerose sperimentazioni narrative che abbiamo visto affermarsi con sempre maggiore solidità. È piuttosto una storia affascinante, raccontata con grande maestria dimostrando come State of Play abbia raggiunto una notevole dimestichezza nell'uso del videogioco come mezzo espressivo, mettendo in scena un testo dalle implicazioni profonde e per nulla banali. Non rinuncia comunque all'interazione, che risulta anche importante nell'incanalare il racconto secondo diverse strade, ma fa di tutto per rendere poco chiari i suoi meccanismi, rendendoci più spettatori curiosi che attori protagonisti della storia. Anche questo è parte del suo fascino, ma per accogliere questa esperienza dobbiamo accettare di prendere parte a un gioco che cede enormi quote di gameplay a favore di una matura espressione artistica."