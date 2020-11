South of the Circle, la recensione: una affascinante storia in Antartide su Apple Arcade

Parlare di sperimentazioni narrative in ambito videoludico è diventato ormai quasi ripetitivo, visto che in questi ultimi anni abbiamo visto un'evoluzione incredibile su questo fronte soprattutto nelle produzioni indie, ma lasciando perdere le pretese di avanguardia artistica potete seguirci in questa recensione di South of the Circle per scoprire un'avventura narrativa fatta semplicemente molto bene. La qualità della scrittura, il ritmo della narrazione e soprattutto la recitazione degli attori coinvolti nel doppiaggio e nel motion capture sono gli elementi distintivi di questo gioco di State of Play, team che si è fatto già conoscere per uno stile veramente peculiare che ha caratterizzato le sue produzioni precedenti come Lumino City, Kami, Kami 2 e Inks. South of the Circle può essere considerato il progetto della maturità del team, sul quale si vede chiaramente che l'investimento è stato grande e le mire poste alquanto in alto rispetto agli altri titoli, pur validi ma di spessore sicuramente ridotto rispetto a questo, che trova la sua massima espressione in un contesto come Apple Arcade.





Il gioco rientra nel genere delle avventure narrative, ma per la sua struttura potrebbe essere associato con maggiore pertinenza al sotto-genere dei walking simulator, vista l'interazione molto limitata e la concentrazione assoluta sulla narrazione. Si tratta insomma di mettere in scena una storia, coinvolgendo il giocatore/spettatore nel suo sviluppo attraverso scelte che influenzano soprattutto l'andamento dei dialoghi e in certi casi le decisioni da prendere su come far avanzare gli eventi. Il meccanismo ricorda molto da vicino quello usato da Night School Studio per i suoi giochi, ovvero Oxenfree e Afterparty, ma in questo caso ci troviamo a scegliere soprattutto un atteggiamento più che un argomento da portare avanti, cosa che comunque presenta poi diramazioni simili nello svolgersi degli eventi. Ovviamente una struttura del genere deve sostenersi su una narrazione di qualità, con una storia interessante che sappia coinvolgere e su questi aspetti non delude: non ha forse il piglio dei suddetti titoli di Night School in termini di soggetto e ritmo, scegliendo una strada tutta improntata sul realismo e il racconto quasi biografico, ma ha dalla sua atmosfere memorabili, argomenti profondi, dialoghi ben scritti e una recitazione veramente di alto livello. Nonché degli elementi surreali e inquietanti che emergono sulla distanza, ma per questi dovrete avanzare in profondità nella storia.