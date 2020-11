Days Gone su PS5 a 4K dinamici e 60 fps in questo video di gameplay

Days Gone gira su PS5 a 4K dinamic e 60 fps, come dimostra il video di gameplay pubblicato da PlayStation Universe e catturato appunto sulla nuova console Sony.

Bend Studio aveva già annunciato quelle che sarebbero state le performance di Days Gone su PS5, dunque il filmato non rappresenta una sorpresa ma mostra in maniera eloquente quella che si pone come la miglior versione possibile dell'action survival.

I 60 frame al secondo donano infatti un impatto completamente inedito all'esperienza, specie per quanto concerne le sessioni in moto, che su PS4 facevano un bel po' di fatica a mantenere una fluidità costante.

La cosa interessante è che ci sono dei margini di miglioramento ulteriori: laddove Sony decidesse di farlo, Days Gone potrebbe ricevere ulteriori ottimizzazioni in retrocompatibilità.

