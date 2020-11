Ferrari Hublot Esports Series: stasera si corre l'attesissima finale!

Tempo di verdetti per il Ferrari Hublot Esports Series, il campionato ufficiale esport della Ferrari Driver Academy. Stasera, infatti, si correrà su Twitch l'attesissima finale che decreterà il vincitore assoluto della competizione: i piloti Pro e AM, infatti, scenderanno in pista nello stesso momento e si sfideranno per scoprire chi è il più veloce.

La prima stagione della Ferrari Hublot Esports Series, il campionato dedicato a vetture GT organizzato da Ferrari in Europa su Assetto Corsa, la simulazione sviluppata da Kunos Simulazioni, è quasi giunta al termine: manca solo l'appuntamento più importante e atteso di tutti: la finale! A partire dalle 20, sui canali social della competizione, o attraverso il player di Twitch che potete trovare qui sotto, potrete vivere le ultime emozioni di questa competizione.

Nel caso in cui ve la siate persa, ecco la gara che si è corsa ieri sera:

Il 6 novembre infatti, i 24 piloti qualificati dai Campionati PRO ed AM Series tenuti nel mese di ottobre si sono sfidati in due emozionanti gare sui circuiti del Mugello e Nordschleife. È stata la prima volta che si sono scontrati i due piloti che hanno dominato le PRO ed AM Series, rispettivamente il francese Arnaud Lacombe e il tedesco Jarno Koch. A uscirne meglio, per il momento, è il francese, capace di vincere la prima gara e arrivare secondo nella successiva.

Koch, invece, è uscito al Mugello, mentre si è dovuto accontentare dalla quinta posizione a Nordschleife. Lacombe ha quindi la vittoria in pugno? Niente affatto: Giovanni De Salvo ha tirato fuori due prestazioni maiuscole, arrivando alle spalle del francese in Italia, per poi vincere la seconda gara della giornata. Alla fine di questa prima sessione di gare, quindi, De Salvo e Lacombe sono appaiati a 43 punti, seguiti da Pawlowski a 24.

Stasera si deciderà tutto a Monza.

Il campione assoluto nella prossima stagione avrà la possibilità di entrare a far parte della FDA Hublot Esports team, che quest'anno annovera David Tonizza, Campione in carica piloti di F1 Esports Series ed Enzo Bonito, sim racer di grande esperienza.

La diretta live delle Finali sarà trasmessa tramite i canali ufficiali Twitch, YouTube, e Facebook, con il commento di due personaggi molto amati dal pubblico: Nicki Shields, pit lane reporter per il Campionato FIA Formula E, e Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing, e già voce ufficiale di Sro Esports e Race Department.