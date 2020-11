Assassin's Creed Valhalla: vediamo come gira con una RTX3080 su Twitch!

Appuntamento speciale oggi in compagnia di Assassin's Creed Valhalla. A partire dalle 13, Emanuele Gregori sarà in diretta su Twitch con la nuova avventura di Ubisoft. Scopriremo assieme fino a dove si può spingere il gioco con una RTX 3080. Per la prova, infatti, useremo un MEG Aegis Ti5 di MSI, così da avere sufficiente potenza per gestire Eivor e le sue avventure senza troppi patemi.

Siamo stati tutti presi dall'uscita delle console di nuova generazione, nei giorni scorsi, infatti, sono uscite la recensione di PS5 e la recensione di Xbox Series X, ma in queste settimane stanno uscendo anche le nuove RTX 3000, le potentissime GPU di nuova generazione di Nvidia. Per questo motivo abbiamo deciso di dare spazio alla versione PC di Assassin's Creed Valhalla per vedere come gira su una RTX 3080, più precisamente quella montata sul MEG Aegis Ti5 di MSI che Emanuele Gregori utilizzerà per la diretta.

Ecco la configurazione utilizzata:

MEG MEG Aegis Ti5 10TE-005EU

Intel Core i9-10900K

Memoria 128GB RAM

Scheda grafica GeForce RTX 3080

SSD 2TB+HDD 3TB

Sistema operativo Windows 10 Pro

Coloro che volessero conoscere più nel dettaglio le caratteristiche di questo PC possono andare a questo indirizzo per scoprire tutte le configurazioni disponibili. Si tratta di PC di fascia altissime, ma, come potrete vedere, le prestazioni sono assicurate. I modelli con RTX 3080 possono scegliere tra la promozione Build the Resistance (in regalo Watch Dogs Legion) o The Ultimate Play (in regalo Call of Duty: Black Ops Cold War). La versione con la RTX 3070 può essere abbinata alla promozione con Watch Dogs: Legion.

Ai primi 200 al mondo che acquistano uno di questi PC MSI regalerà un Monitor Gaming Optix MPG341CQR e una Sedia MAG CH120.

Che dire, ci vediamo alle 13, non mancate!