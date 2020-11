PS5, nove feature nascoste della console Sony rivelate in video

PS5 vanta una serie di feature nascoste, funzionalità che Sony non ha ancora descritto nel dettaglio ma che sono già disponibili e che GameSpot ha evidenziato in un video selezionandone nove.

Si parte dall'accolade system di PlayStation 5, il nuovo sistema di valutazione degli utenti pensato per dare maggiore visibilità a chi pubblica contenuti utili e positivi, limitando invece gli atteggiamenti tossici.

Abbiamo poi il counter che mostra la quantità di ore di gameplay passate su ogni gioco, finalmente disponibile, e le utilissime impostazioni di accessibilità di default.

Queste ultime consentono in pratica di stabilire delle preferenze per ogni utente per quanto concerne l'impostazione dei comandi, la modalità grafica laddove disponibile, l'attivazione dei sottotitoli e così via senza dover regolare questi aspetti per ogni singolo gioco.

A ciò si aggiunge il nuovo focus sulla multimedialità e la condivisione di contenuti, organizzata in maniera più semplice e chiara per una consultazione rapida all'interno della dashboard di PS5.