PS5 mostra la quantità di ore di gameplay passate su ogni gioco

PS5 ha al suo interno un contatore di ore di gameplay che indica quanto tempo abbiamo passato su ogni gioco, una funzionalità a lungo richiesta dalla community e assente in PS4, ma finalmente inserita in PS5 al livello di sistema.

All'interno della nuova interfaccia, che come abbiamo visto modifica sostanzialmente l'esperienza utente in PS5 e rappresenta anche una delle innovazioni più convincenti della nuova console Sony, si trova una nuova pagina relativa al profilo utente che, tra le altre cose, indica quali giochi abbiamo giocato, quando li abbiamo avviati l'ultima volta e quante ore abbiamo passato su ognuno di questi.

Si tratta di una caratteristica simile a quella presente anche su Nintendo Switch: è possibile vedere l'elenco dei giochi utilizzati dall'utente e le ore complessive passate su ognuno di questi, ma su PS5 non è necessario dover attendere un certo periodo di tempo iniziale prima di poter vedere il conteggio, con quest'ultimo che parte subito dalla prima partita.

Inoltre, il conteggio ore comprende anche i giochi PS4, per avere una panoramica completa della "carriera" recente di ogni giocatori su ogni titolo, tutti dati che fino a poco fa non erano visibili se non attraverso iniziative particolari da parte di Sony, come My PS4 Life, che tuttavia era una soluzione ancora parziale su questo fronte.

Per tutte le informazioni aggiornate sulla nuova console Sony, vi rimandiamo alla recensione di PS5 pubblicata proprio in queste ore.