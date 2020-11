Ori and the Will of the Wisps su Xbox Series X a 6K e 60 fps o 4K e 120 fps

Ori and the Will of the Wisps gira su Xbox Series X a 6K e 60 fps oppure a 4K e 120 fps, in entrambi i casi con HDR, input latency ridotta ed effettistica migliorata.

Si era già parlato dei 6K di Ori and the Will of the Wisps su Xbox Series X, ma è arrivata una nota ufficiale di Moon Studios con i dettagli su tutte le modalità grafiche introdotte per il gioco.

Modalità che non deludeno neppure su Xbox Series S, dove l'avventura gira a 4K e 60 fps oppure a 1080p e 120 fps, anche in questo caso con latenza ridotta per gli input e un'effettistica migliorata.

L'aggiornamento ha portato alcune opzioni aggiuntive anche su PC, andando peraltro a risolvere una serie di problematiche minori che ancora sussistevano.

In calce troviamo il video di gameplay catturato da Tom Warren che mostra appunto Ori and the Will of the Wisps a 6K su Xbox Series X.