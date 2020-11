Ori and the Will of the Wisp a 6K su Xbox Series X, ridotto a 4K in supersampling

Ori and the Will of the Wisp a quanto pare va oltre i 4K standard su Xbox Series X, considerando che il suo rendering nativo raggiunge addirittura i 6K, portati poi a 4K attraverso una procedura di supersampling automatica che restituisce l'input video classico dei 2160p ma con una qualità superiore.

A svelare questa particolare caratteristica della versione Xbox Series X di Ori and the Will of the Wisp è stato Thomas Mahler, game director di Moon Studios, il team autore del gioco, direttamente all'interno del forum ResetEra, spiegando come tale tecnica consenta il raggiungimento di una qualità grafica veramente molto elevata e migliore anche di un 4K standard.

Non è chiaro se si tratti di una modalità specifica separata dalle altre, forse con una riduzione del frame-rate, visto che Mahler parla in effetti di un'opzione: "Will of the Wisps su Xbox Series X ha una modalità in cui il gioco renderizza internamente a risoluzione 6K e poi effettua un supersampling a 4K. Non credo ci sia nulla di paragonabile in termini di qualità dell'immagine al momento, tenete pronti i vostri OLED!"

A dire il vero, un sistema simile dovrebbe essere effettuato anche da The Touryst su Xbox Series X, ma il risultato è veramente notevole in ogni caso. È probabile che si tratti però di una modalità diversa che non consenta il raggiungimento dei 120 fps che sono invece raggiungibili in 4K nella versione next gen del gioco su Xbox Series X ma restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni.