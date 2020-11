Nvidia RTX 3060 Ti rimandata per abbassare il prezzo in vista delle AMD RX 6000?

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, il nuovo modello di GPU di cui si parla ormai da qualche tempo ma che non è stato ancora annunciato ufficialmente, potrebbe essere rimandato strategicamente dalla compagnia in modo da abbassare il prezzo per poter controbattere al meglio al lancio delle AMD RX 6000, secondo alcune voci.

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 Ti dovrebbe essere un modello molto interessante in quando non distante dalla potente RTX 3070 ma caratterizzata da un prezzo più accessibile e destinata dunque ad essere un buon compromesso tra costo e prestazioni.

Secondo le prime voci di corridoio, la GPU è prevista arrivare sul mercato verso il 17 novembre 2020, con un lancio praticamente a sorpresa, ma si tratterebbe di un'uscita forse troppo a ridosso del lancio delle AMD RX 6000, le nuove schede concorrenti basate sull'architettura RDNA 2, cosa che potrebbe essere rischiosa.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, come EXPreview (via PCGamer), si aprirebbe dunque un'altra possibilità: che Nvidia decida di sfruttare la scheda in maniera più strategica, rimandandola al 2 dicembre in modo da avere il tempo di aggiustare il prezzo per controbattere al meglio alle RX 6000.

L'idea è che la RTX 3060 Ti possa dunque avere un prezzo più basso di alcune soluzioni proposte da AMD, o comunque alla pari, in modo da renderla un'opzione più appetibile considerando che solitamente i prezzi della concorrenza sono molto aggressivi. In ogni caso, restiamo ancora in attesa di informazioni ufficiali da parte di Nvidia su questa scheda.