Apple: annunciato l'evento "One More Thing" il 10 novembre, Apple Silicon protagonista?

Apple ha annunciato l'evento "One More Thing" per il 10 novembre, una nuova presentazione che probabilmente avrà a che fare più con i prodotti tradizionali della compagnia, ovvero Mac e computer vari, con il probabile debutto di Apple Silicon da protagonista.

La frase utilizzata per identificare l'evento è quella tipica usata da Steve Jobs per lanciare le classiche sorprese finali durante i keynote di tempo fa, un modo perfetto per creare aspettativa e utilizzare l'understatment per lanciare invece delle vere e proprie bombe.

In questo caso, è probabile che si tratti dei nuovi Mac basati su Apple Silicon, ovvero i nuovi chip integrati sviluppati direttamente dalla casa di Cupertino e finalmente utilizzati anche dai computer, in una sorta di autarchia totale di Apple nella progettazione dei componenti interni principali.

Apple Silicon è una tecnologia che deriva dall'evoluzione dei SoC elaborati per i dispositivi basati su iOS, ovvero iPhone e iPad, arrivati all'avanzato e potente chip A14 Bionic, a questo punto pronta per fare il grande salto verso i computer.

Considerando che Apple ha già tenuto due eventi nelle settimane scorse, uno dedicato ad Apple Watch e iPad e uno tutto incentrato sulla nuova linea di iPhone 12, è lecito aspettarsi che questo One More Thing sia incentrato sui Mac e probabilmente sulla versione finale di MacOS Big Sur. Restiamo dunque in attesa delle novità che seguiremo da molto vicino il 10 novembre alle ore 19:00 italiane.