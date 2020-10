iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone Pro e Pro Max ufficiali, annunciati da Apple

iPhone 12 è stato presentato in via ufficiale da Apple, annunciato in ben quattro modelli diversi: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone Pro e iPhone Pro Max, che propongono vari formati per il nuovo smartphone da parte della compagnia di Cupertino.

Tutti i nuovi dispositivi sono dotati di SoC Apple A14 Bionic e da nuovi display OLED a risoluzione ancora più alta, connettività 5G e una scocca ridisegnata caratterizzata da un volume inferiore rispetto ai modelli precedenti, grazie anche a bordi più sottili e dritti, oltre a una resistenza molto maggiore in termini di materiali.

iPhone 12 è il modello standard, che si posiziona come erede diretto di iPhone 11, sia come caratteristiche che come fascia di prezzo, caratterizzato da uno schermo da 6,1 pollici con display OLED Super Retina XDR, e una fotocamera comunque evoluta ma non al livello della versione Pro e Pro Max, in maniera simile a quanto visto con la versione precedente.

La grande novità è rappresentata da iPhone 12 Mini, che dovrebbe posizionarsi in una fascia simile al nuovo iPhone SE, coprendo dunque lo spazio dello smartphone entry level più piccolo ed economico. Si tratta comunque di un modello che condivide varie caratteristiche di iPhone 12 standard, ma caratterizzato da dimensioni più piccole, con schermo da 5,4 pollici.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono le due soluzioni high end che riflettono gli stessi modelli emersi l'anno scorso per iPhone 11, proseguendo dunque nelle medesime rispettive fasce, per quanto riguarda equipaggiamenti e prezzi.

Entrambi i modelli Pro sono caratterizzati da un nuovo blocco fotocamera a tre lenti dotato anche di scanner LiDAR, in grado di aprire diverse nuove possibilità in ambito di realtà aumentata grazie alla scansione dello spazio 3D davanti al dispositivo, oltre a caratteristiche hardware superiori.