HomePod Mini annunciato da Apple, più piccolo ed economico

HomePod Mini ha aperto la conferenza di presentazione Apple di oggi, mostrandosi completamente rinnovato rispetto agli HomePod precedenti, caratterizzato da una nuova forma e nuove caratteristiche, oltre a un prezzo più basso del modello standard.

Si tratta di un dispositivo studiato per fornire un'esperienza audio di nuova tipologia, caratterizzato da una notevole tecnologia all'interno: HomePod Mini è in grado di modificare l'assetto degli speaker e il loro funzionamento adeguandosi al tipo di musica trasmessa, in modo da fornire sempre la qualità ottimale di audio. Inoltre è in grado di effettuare una coordinazione automatica con altri HomePod Mini se posti nelle vicinanze, creando l'effetto stereo.

Ovviamente, si tratta anche di un'assistente virtuale, essendo dotato di Siri integrata al suo interno. Rispetto ai primi modelli, HomePod Mini si presenta molto più compatto e anche molto meno costoso, con prezzo previsto di 99 dollari in USA (laddove i primi modelli di HomePod superavano i 300 dollari).

La forma sferica favorisce la diffusione del suono a 360 gradi, cosa che si riflette nella disposizione degli speaker interni, tutto gestito dal chip Apple S5. HomePod Mini si connette a tutti i dispositivi personali e di casa, consentendo la comunicazione attraverso iPhone, iPad, Apple Watch e altro, mantenendoli tutti interconnessi ma con una certa attenzione alla sicurezza e alla privacy, in base a quanto riferito da Apple.