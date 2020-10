Hyrule Warriors: L'era della calamità, un nuovo video ci racconta un evento chiave

Nintendo e Koei Tecmo hanno pubblicato un nuovo video di Hyrule Warriors: L'era della calamità mirato ad allargare la mitologia che fa da sfondo all'azione: Gli Yiga si sono radunati per sfidare gli eroi di Hyrule! Guidati dall'illustre maestro Koga, minacciano di mettere in ginocchio il regno...

Un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il fato di Hyrule è in bilico. Guida le tue forze sul campo di battaglia e affronta la temibile calamità Ganon. La sopravvivenza del regno dipende da te...

Hyrule Warriors: L'era della calamità combina un gameplay all'insegna dell'azione e gli incantevoli paesaggi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per dare vita a una nuova e appassionante esperienza: