Oculus Quest 2: è disponibile da oggi il nuovo visore VR di Facebook

Facebook ci informa che Oculus Quest 2 è disponibile a partire da oggi. La nuova versione del visore all-in-one per la realtà virtuale, migliorata sotto praticamente qualunque aspetto, dal design alle prestazioni, è acquistabile a partire da 349 euro nella sua versione a 64GB.

A questo indirizzo potrete trovare l'Oculus Quest 2 su Amazon.

Più piccolo e più leggero del modello precedente, Quest 2 offre prestazioni più avanzate e il display Oculus con la migliore risoluzione di sempre. Quest 2 dà accesso alla libreria completa di Quest e ai suoi contenuti, tra cui Echo VR, Moss, Vader Immortal, e molti altri. Inoltre, da oggi, sono disponibili nuovi titoli e aggiornamenti dei giochi di maggior successo come The Walking Dead: Saints & Sinners, Beat Saber multiplayer, Rez Infinite, e alcuni fantastici contenuti giapponesi, con tanti altri contenuti in arrivo. Se si dispone di Quest 2, Oculus Link e un PC gaming compatibile, si può godere dei migliori giochi PC VR, come Asgard's Wrath, Stormland e Lone Echo, oltre ai titoli in arrivo prossimamente come Lone Echo II e Medal of Honor: Above and Beyond.

Quest 2 può essere un valido aiuto per chi lavora da casa, grazie alle soluzioni Work from Home come Spatial, vSpatial e Virtual Desktop.

Infine, per le aziende e i team di lavoro, Quest 2 è disponibile anche come soluzione aziendale. Oculus for Business offre supporto e sicurezza di livello aziendale, è facile da gestire ed è supportato da un crescente ecosistema di Independent Software Vendor (ISV), in grado di creare esperienze di VR coinvolgenti per le aziende. Maggiori informazioni su oculus.com/business mentre a questo link è possibile compilare il modulo di adesione.

Per presentare queste novità, Oculus ha pubblicato anche un nuovo trailer.