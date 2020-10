PS5 contro Xbox Series X: una mappa mostra l'interesse per le due console negli stati USA

Hastings Entertainment ha realizzato una mappa degli Stati Uniti in cui possiamo vedere in modo classico l'interesse dei videogiocatori per PS5 e Xbox Series X stato per stato, come se fosse una rilevazione per le elezioni presidenziali.

Per realizzarla sono stati studiati alcuni hashtag e dati di accesso a Twitter geotaggati, la cui provenienza era quindi certa. Sostanzialmente è stato misurato quante persone di un determinato stato hanno mostrato interesse per PS5 e quante per Xbox Series X / S, assegnando il territorio alla fazione maggioritaria.

PS5 ha conquistato 28 stati, battendo quindi Xbox Series X / S che si è fermata a 22.

Quanto è affidabile questa mappa? Poco, se la volessimo prendere in considerazione per una possibile proiezione sulle vendite, ma è comunque interessante per scoprire una certa tendenza del mercato più importante del mondo per le console. In totale i tweet analizzati per realizzarla sono stati 200.000, quindi un campione statisticamente più che interessante.

Per il resto vi ricordiamo che Xbox Series X e Series S saranno disponibili a partire dal 10 novembre 2020, mentre PS5 dal 12 novembre (19 novembre da noi in Italia). Oggi Microsoft ha spiegato in dettaglio le caratteristiche della retrocompatibilità delle sue console, mentre presto pare che vedremo l'interfaccia di PS5 in azione.