Gran Turismo 7 su PS5: uscita annunciata in una pubblicità ufficiale Sony?

Gran Turismo 7 su PS5 ha un periodo di uscita definito in maniera ufficiale, almeno in base a quanto emerge da una pubblicità che sembra provenire da Sony e dunque dovrebbe essere presa per buona, che stabilisce il lancio del gioco nella prima metà del 2021, annunciando peraltro le varie caratteristiche.

Ovviamente non è ancora un'informazione molto precisa, ma già il fatto che venga definito l'anno, oltre a un range di 6 mesi specifico, fa pensare che Gran Turismo 7 sia probabilmente già a uno stato avanzato di sviluppo: la pubblicità menziona l'uscita "pianificata per la prima metà del 2021", tuttavia ci sono da fare delle precisazioni al riguardo.

L'informazione in questione è limitata a una scrittina minuscola che compare su una sorta di banner pubblicitario del gioco e a quanto pare è emersa solo in Canada, come spiegato nel video di GTPlanet riportato qui sotto, dunque ancora non siamo proprio di fronte a una campagna pubblicitaria standard su larga scala, cosa che non ci fa prendere la cosa come ufficiale al 100%, per il momento.

In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, nel caso in cui la pubblicità in questione sia destinata ad arrivare anche attraverso altri canali. In base alla ricostruzione di GTPlanet, sembra che il banner in questione sia comparso per il momento solo ad alcuni utenti in Canada, in lingua francese.

Intanto sappiamo che Gran Turismo 7 sarà su PS5 a 4K e 60 fps con ray tracing e un riepilogo generale delle informazioni sul nuovo racing di Polyphony Digital potete trovarlo nella nostra anteprima con il punto della situazione.