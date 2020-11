Xbox Series X|S: Netflix, Apple TV, Disney+ e tutte le app di streaming al lancio

Xbox Series X e Series S avranno al lancio le app di Netflix, Apple TV, Disney+ e varie altre, già pronte per la visione di tutti i contenuti multimediali in streaming video all'uscita delle console sul mercato.

La cosa non stupisce più di tanto, considerando che tali app sono praticamente già disponibili attualmente su Xbox One e verranno semplicemente trasposte su Xbox Series X e Series S all'interno della continuità stabilita da Microsoft per quanto riguarda il sistema operativo delle sue console.

Grazie alla presenza di tutte le app principali per la fruizione dei vari servizi, dunque, basterà collegarsi con il proprio account e vedere i contenuti presenti all'interno di ogni sezione. La novità maggiore è rappresentata dalla presenza di Apple TV, la cui app era stata annunciata come in arrivo già a settembre e sarà dunque disponibile al lancio di Xbox Series X e Series S il 10 novembre 2020.

L'app per il servizio Apple consente di accedere facilmente a tutti i contenuti video, tra serie TV e film, previsti all'interno dell'abbonamento specifico in questione, che ovviamente è necessario per poter vedere i prodotti in questione.

Per il resto, sono disponibili su Xbox Series X e Series S tutte le app per i servizi video già presenti su Xbox One, ovvero (per quanto riguarda gli USA, con alcune variazioni riguardanti l'Italia) Netflix, Disney+, HBO Max, Spotify, YouTube, YouTube TV, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket e altri.

Ricordiamo, inoltre, che i servizi video in questione, dove sia previsto già dagli streaming stessi, potranno essere fruiti con Dobly Vision e Dolby Atmos, presenti in esclusiva su Xbox Series X e Series S.