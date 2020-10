Xbox Series X e S: la nuova interfaccia è già disponibile su Xbox One, con l'update di ottobre

Un primo assaggio di Xbox Series X possiamo già averlo su Xbox One a partire da oggi, visto che è iniziato il rollout dell'aggiornamento di sistema di ottobre, che trasforma l'interfaccia e la dashboard in quelle che troveremo anche su Xbox Series X e Series S, sostanzialmente.

Con l'aggiornamento di ottobre arriva dunque la New Xbox Experience, che comprende una revisione totale dell'interfaccia utente a diversi livelli di Xbox One e che sarà poi quella di Xbox Series X, nell'ottica della continuità assoluta scelta da Microsoft per quanto riguarda l'esperienza utente da Xbox One a Xbox Series X e Series S.

Non sappiamo ancora precisamente quando l'update verrà messo a disposizione per tutti, per il momento il tweet di Harrison Hoffman, responsabile dell'interfaccia utente Xbox, riferisce solo che l'update di ottobre sta iniziando il suo rollout da oggi, dunque in tempi piuttosto brevi dovrebbe raggiungere tutti gli utenti, visto che non si parla di limitazioni riservate agli Xbox Insider.

Tra le novità c'è ovviamente il nuovo aspetto, con una riorganizzazione generale di finestre, tile e opzioni secondo la grafica scelta per la next gen, la possibilità di personalizzare il profilo con diversi tempi, una nuova animazione per il login, ulteriori traduzioni in varie altre lingue e a quanto pare anche diversi miglioramenti in termini di performance, che dovrebbero rendere l'uso della dashboard e del software di sistema più veloce e fluido.

Per quanto riguarda i dettagli sulla New Xbox Experience, vi rimandiamo alla news sull'aggiornamento di agosto 2020 con la nuova dashboard per gli insider, che dovrebbe corrispondere a questa di ottobre per tutti gli utenti, mentre ricordiamo che il video con la sequenza di avvio ha dato un primo sguardo alla dashboard di Xbox Series X, che dovrebbe corrispondere.