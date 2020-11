Assembla che ti Passa #272

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

L'evento della settimana è il lancio dei nuovi processori AMD Ryzen 5000, come abbiamo visto capaci di allungare il passo sia per potenza bruta che prestazioni single core sfoggiando numeri davvero impressionanti. Ed è anche da questi che deriva un netto miglioramento nel gaming in 1080p, una risoluzione ancora utilizzata in ogni fascia e sensibile alle prestazioni del processore. In alcuni titoli la concorrenza ha conservato un vantaggio, ma questo si è ristretto mentre in moltissimi casi è diventato un vantaggio, anche netto, per i nuovi Ryzen, ormai inattaccabili da ogni punto di vista. Certo, i prezzi sono saliti, ma il pacchetto è completo, compreso un aumento netto di prestazioni anche in 720p, a dimostrare l'efficacia nella nuova architettura nel ridurre il peso della CPU sulla GPU, e compreso il supporto PCIe 4.0, introdotto con la generazione precedente.

Non è un caso che i Ryzen 5000 siano andati esauriti in pochissimo tempo, anche se è probabile che anche in questo caso, in modo analogo a quanto accade con le GeForce NVIDIA, la disponibilità sia ridotta. D'altronde siamo in un momento particolare tra la pandemia, che imperversa, e i relativi effetti collaterali, aggravati dalla decisione di gran parte delle compagnie di concentrare tutte le nuove uscite proprio in questo periodo. Siamo infatti partiti, non molto tempo fa, con il lancio degli ultraportatili con chip Intel Tiger Lake e quelli con CPU Ryzen 3000C, entrambi pensati per alzare notevolmente l'asticella di ultraportatili e Chromebook. Parliamo quindi di volumi di produzione elevati ai quali si sono sommati quelli delle nuove console, quelli delle GeForce Ampere, quelli dei Ryzen 5000 e quelli delle Radeon 6000, in arrivo a breve. Non stupisce quindi che alcuni di questi prodotti soffrano di problemi di disponibilità, speriamo destinati a risolversi rapidamente.

In ogni caso Radeon ha promesso una buona disponibilità per le sue nuove schede di fascia alta, a quanto pare capaci di confrontarsi faccia a faccia con i corrispettivi della serie GeForce Ampere. Ci aspettiamo qualche compromesso per il ray tracing, ma ci aspettiamo anche qualche sorpresa da tecnologie come la Smart Access Cache, capace di interfacciarsi con la memoria dei processori Ryzen per migliorare le prestazioni in gioco. Probabilmente Intel mira a fare qualcosa di simile con le versioni desktop delle GPU Intel Xe, ma AMD ha giocato d'anticipo anche in questo caso dopo aver già battuto la strada per quanto riguarda l'overclock nella fascia media e bassa e per l'implementazione dell'interfaccia PCIe 4.0.

Da qui l'attesa di molti fan Intel della serie Rocket Lake che supporterà il nuovo standard di connessione, restando però ancorata ai 14 nanometri e a un'architettura datata, per quanto capace di tirare fuori ottime prestazioni grazie a frequenze sempre più elevate. Ma l'aumento del clock, secondo quanto affermano le ultime indiscrezioni, non sarà l'unico punto di forza di Rocket Lake. Si parla infatti di retrocompatibilità con le schede madri della serie 400 e si parla anche di overclock per le schede madre budget, speriamo accompagnate da modelli di fascia bassa e media con frequenze sbloccate. D'altronde se Intel ha intenzione di giocare sulla convenienza, campo abbastanza nuovo per il gigante delle CPU, deve farlo sul serio per distrarre l'attenzione da una AMD ben più piccola dal punto di vista aziendale, ma decisamente lanciata.

Lo conferma anche il pronto supporto ai Ryzen da parte dei partner che, vista la mancanza di un chipset della serie 600, hanno tirato fuori nuove schede madri della serie 500 con un'alimentazione migliore e memorie pensate per sfruttare a fondo i Ryzen. Questa volta infatti l'interconnessione Infinity Fabric permette di godere di vantaggi tangibili anche con memorie da 4000MHz, tirate già fuori da G.Skill che ha aggiornato le celebri Trident Z Neo, mantenendo latenze buone con CL16-19-19-39. Ma ci sono anche kit da 3800MHz con CL14-16-16-36 e kit da 3600MHz con CL14-15-15-35 che potrebbero portare o meno vantaggi con la Smart Access Cache delle nuove Radeon. Per questo siamo molto curiosi di vederle all'opera, allettati dalle prime informazioni su modelli che includono il promesso Rage Mode, un overclock di sistema che dovrebbe spremere il sistema, senza però raggiungere i limiti delle schede.

Dalle prime informazioni sulla ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 emerge infatti una modalità Turbo pensata per portare i limiti di temperatura fino a 95 gradi toccando i 2250MHz promessi da lisa su. La modalità Rage invece dovrebbe fermarsi a 1990MHz, al pari delle modalità Balanced e Quiet, mantenendo però temperature più ragionevoli nell'ottica dell'uso prolungato. Ma si parla anche di una diminuzione netta delle frequenze, che potrebbe comportare uno scarto prestazionale importante. Lo verificheremo presto, comunque, con la data di lancio delle nuove Radeon fissata per il 18 novembre. La prima GPU Intel Xe DG1, però, potrebbe essere dietro l'angolo. Si parla di fine anno infatti per i primi prodotti, presumibilmente preassemblati e laptop, dotati di soluzioni grafiche presumibilmente orientate alla fascia media. Nel frattempo Intel è al lavoro sui modelli DG2 con una scheda che stando alle prime indiscrezioni è in fase di test e gode di una potenza simile a quella di una RTX 3070. Non si sa nulla, però, di potenzialità ray tracing e di eventuali upscaling basati sull'intelligenza artificiale, entrambi fattori rilevanti per le GPU di nuova generazione.