Spells & Secrets: trailer del gioco roguelite dove diventi un apprendista stregone in una simil-Hogwarts

Quest'oggi, 11 giugno 2022, è andato in onda il Guerrilla Collective 2022 e abbiamo visto il trailer di Spells & Secrets. In arrivo in estate, questa'anno, su PC e Nintendo Switch.

La descrizione recita: "In questa avventura d'azione ispirata ai roguelike, dovrai liberare l'Accademia di maghi di Greifenstein dalle creature incantate usando i tuoi incantesimi in modi creativi. Gioca in modalità co-op locale, personalizza il tuo mago, risolvi i misteri e trova potenti artefatti all' interno di questo moderno mondo magico."

"Se hai sempre voluto essere un apprendista stregone e avere poteri magici, se ami esplorare mondi fantastici e scoprire misteri nascosti, "Spells & Secrets" è il gioco perfetto per te."

Abbiamo anche avuto modo di vedere il trailer di Daymare 1994 Sandcastle, il gioco italiano in arrivo nel 2022.