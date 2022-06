Greedventory annunciato in video al Guerrilla Collective, action RPG in 2D a scorrimento

Greedventory è un particolare RPG definito "point and click" ma caratterizzato da una dinamica piuttosto particolare, essendo rappresentato interamente in 2D e con azione a scorrimento, il tutto dotato di una grafica in pixel art decisamente "matura", almeno per quanto riguarda gore e violenza.

"L'unica cosa tra voi e una morte imbarazzante è il vostro mouse", si legge nella descrizione ufficiale, che fa capire come sia necessaria una notevole velocità d'azione e capacità tattica per poter sopravvivere negli scontri di questo particolare gioco di ruolo. Il sistema di combattimento è infatti tutto basato sul tempismo e l'agilità: si tratta di attaccare, parare, contrattaccare e lanciare incantesimi contro i nemici nel momento perfetto.

Il tutto è ambientato in un mondo fantasy che mischia cose estremamente truci e violente a un certo umorismo sopra le righe, che emerge dall'esagerazione del gore durante i combattimento ma anche nelle strane situazioni che fungono da parodia del genere RPG e del fantasy in generale.

I combattimenti costanti portano ovviamente a loot sempre più numeroso e ricco, ed è questo il motore del gioco: si tratta di raccogliere ricompense, denaro, armature e armi in modo da poter diventare sempre più potenti e poter affrontare nemici più forti, modificando anche in maniera evidente l'aspetto del personaggio che parte dall'essere praticamente nudo al diventare un combattente di tutto rispetto.