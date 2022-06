Daymare: 1994 Sandcastle, trailer dal Guerrilla Collective 2022 per il gioco italiano

Quest'oggi, 11 giugno 2022, è andato in onda il Guerrilla Collective 2022 e abbiamo visto Daymare 1994 Sandcastle. Arriverà nel 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

La descrizione ufficiale recita: "Daymare: 1994 Sandcastle è un survival horror story driven in terza persona, prequel dell'acclamato Daymare: 1998. Vesti i panni dell'agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) e preparati ad entrare nel più avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati Uniti d'America. Attento però, nel buio dei desolati quanto labirintici sotterranei della struttura ci sarà qualcosa di agghiacciante e letale che ti attende!

"Imbraccia una delle armi più innovative e tecnologicamente avanzate di sempre e preparati ad affrontare creature mai viste prima, mentre ti fai strada all'interno di una serie di ambientazioni spaventosamente evocative tutte da scoprire. Un perfetto mix tra nemici coriacei e mortali, meccaniche di gioco action/hardcore, risoluzione di enigmi ambientali, una colonna sonora da brividi, tanta esplorazione e dosi massicce di horror concentrato ti aspetta in Daymare: 1994 Sandcastle."

Diteci, cosa ne pensate di questo gioco, vi interessa?