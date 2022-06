Ugly: gameplay trailer e periodo di uscita del puzzle platformer con meccaniche a specchio

Durante il corso del Guerrilla Collective, Team Ugly e Graffiti Games hanno presentato un nuovo trailer di Ugly, un peculiare puzzle platformer in cui i giocatori dovranno risolvere gli enigmi proposti sfruttando delle "meccaniche a specchio". Per l'occasione è stato fissato il periodo di uscita, previsto per il 2023.

Ugly è un puzzle platformer 2D in cui esploreremo i recessi della mente tormentata di un nobile, affrontando enigmi e boss. La peculiarità del gioco sono le meccaniche a specchio, con il protagonista che ha l'abilità di dividere in due il livello, creando una copia speculare che imiterà i nostri movimenti, ma al contrario, per risolvere i vari rompicapi che propone il gioco.

"In questa fiaba oscura e contorta, niente è come sembra. Esplora i desolati recessi della mente di un nobile tormentato mentre avanzi attraverso stanze puzzle impegnative e abbatti boss torreggianti in questo puzzle platform riflessivo", recita la descrizione ufficiale.

"Usa un'innovativa meccanica dello specchio per creare un riflesso oscuro di te stesso con cui puoi scambiare i posti per risolvere enigmi e farti strada in questo luogo malvagio pieno di segreti e inondato di tragedia. Ci vorranno logica e abilità allo stesso modo per sopravvivere a questo pericoloso viaggio di autoriflessione."

"Una narrativa profondamente commovente attende di essere scoperta mentre ti sforzi di districare le ragnatele che oscurano il tuo passato. Lo specchio rivela tutto... ma attenzione. A volte, la verità è brutta."