Asterigos: Curse of the Stars: nuovo trailer al Guerrilla Collective

Asterigos: Curse of the Stars è tornato a mostrarsi in occasione del Guerrilla Collective con un nuovo trailer. Si tratta di un soulslike apparentemente ben fatto, di cui è stato mostrato un nuovo trailer. È in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

Nel filmato potete vedere diverse sequenze di gameplay che ben spiegano le meccaniche di gioco. Visibili anche alcuni scontri, che fanno rendere conto della difficoltà del gioco.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Scopri segreti a lungo dimenticati e percorsi nascosti in questo mondo di fantasia caratterizzato da battaglie esaltanti, mappe interconnesse ricche di luoghi da esplorare e una storia coinvolgente che muterà secondo le tue scelte. Vesti i panni di Hilda, una giovane e valorosa guerriera della legione di Northwind che intraprende un viaggio verso la città maledetta nel tentativo di salvare suo padre.Gli elementi di gameplay ispirati ai giochi soulslike uniti a un sistema di combattimento più leggero e dinamico creano una nuova interpretazione dei moderni GdR d'azione, offrendo un livello di difficoltà bilanciato e un'esplorazione perfettamente equilibrata.

Esplora la grandiosa città di Aphes, ispirata allo stile della Grecia classica, e svela la verità sulla maledizione che la opprime.

Combina e cambia le tue armi sul momento. Equipaggia due differenti tipi di armi alla volta e sii imprevedibile in battaglia.

Affronta oltre 60 nemici diversi e sconfiggi 22 boss nella storia principale e nelle missioni secondarie.

Decidi il destino di Aphes. Ogni decisione presa in Asterigos influenza e altera il corso della storia. Trova oltre 100 oggetti collezionabili, completa numerose missioni secondarie e forgia il tuo destino nella modalità Nuova partita+.