Symphony of War: The Nephilim Saga, trailer di lancio al Guerrilla Collective 2022

Symphony of War: The Nephilim Saga è stato mostrato al Guerrilla Collective 2022 con il trailer di lancio, a conferma che il gioco è disponibile ora su PC, via Steam o Epic Games Store.

Si tratta di un RPG strategico ambientato nel mondo fantasy di Tahnra, un regno sconvolto dalla guerra finché sul trono non sale l'Imperatrice Florina, che porta finalmente un po' di pace al suo popolo.

Purtroppo le cose non durano, Florina viene spodestata con la forza da un malvagio generale e noi, al comando di un giovane soldato, dovremo guidare una spedizione per liberare le nostre terre dagli invasori.

Il risultato finale è un titolo che si ispira in maniera palese ai grandi classici giapponesi del genere RPG, ma non solo, e che potete acquistare al lancio per 15,99€ anziché 19,99.