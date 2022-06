Ikonei Island: nuovo gameplay trailer, periodo di uscita in early access e open beta

Durante il corso del Guerrilla Collective è stato presentato un nuovo gameplay trailer di Ikonei Island: An Earthlock Adventure, un adventure con elementi da crafting game realizzato da Snowcastle Games. Per l'occasione è stato svelato anche il periodo di uscita in early access, fissato per quest'estate su PC, e anticipato da un'open beta in arrivo il 17 giugno. Successivamente il gioco sarà disponibile anche per Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Ikonei Island: An Earthlock Adventure è ambientato su un'isola misteriosa in cui dovremo affrontare creature magiche e pirati e scoprire i misteri di una civiltà del passato. Il gioco pone l'accento sulle meccaniche di crafting, con il giocatore che dovrà raccogliere risorse per costruire vari oggetti per arredare interni ed esterni.

"Le cose sono andate storte sull'isola di Ikonei. Lo scudo che un tempo teneva l'isola nascosta al mondo è svanito. Una sovrabbondanza di amri magici sta corrompendo la flora, trasformando le piante in pericolosi mostri. I pirati catturano e commerciano fauna selvatica a scopo di lucro. Hai quello che serve per svelare i segreti dell'isola e ripristinare il suo equilibrio naturale?"

"Esplora un'isola diversificata, dalle fitte giungle alle cime innevate. Quando il pericolo e il mistero si nascondono dietro ogni angolo, è importante essere preparati. Raccogli risorse, crea strumenti e equipaggiamento per tenere a bada mostri e pirati. Intrufolati negli accampamenti dei pirati per liberare le creature catturate, che diventeranno potenti alleati nella tua avventura. Crea una casa, prenditi cura della tua fattoria e fai tua l'isola. Ikonei è completamente nelle tue mani!"