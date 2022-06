The Fridge is Red: inquietante horror "low-fi" in trailer al Guerrilla Collective

The Fridge is Red è un horror psicologico in prima persona caratterizzato da un particolare stile grafico "low-fi" che ricorda un po' la grafica 3D dei 32-bit, annunciato e presentato in trailer durante il Guerrilla Collective.

Gli sviluppatori 5WORD Team e il publisher tinyBuild lo definiscono un'"antologia horror", che ha peraltro già una demo disponibile su Steam attraverso la Steam Next Fest. La storia vede Frank, il protagonista, cercare la propria figlia scomparsa misteriosamente.

Le note lasciate in giro nel seminterrato di casa puntano verso il frigorifero rosso che si trova in cantina, oggetto misterioso che sembra avere a che fare con la scomparsa della ragazza. Frank si ritrova a dover raccogliere e mettere insieme indizi scomposti e strani, non riuscendo però a togliere gli occhi di dosso dallo strano frigorifero rosso.

Questa sembra essere la prima parte di una storia antologica horror che promette momenti davvero inquietanti, in qualche modo amplificati dallo stile grafico a bassa mole poligonale e "sporco" adottato dagli sviluppatori per questo strano progetto. Scopriamolo con il trailer pubblicato in occasione del Guerrilla Collective.