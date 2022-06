The Last Worker mostrato al Guerrilla Collective

In occasione del Guerrilla Collective è stato mostrato un nuovo video di The Last Worker, avventura in prima persona dai forti temi sociali. È stato annunciato anche che durante il Steam Next Fest ci sarà una demo giocabile, scaricabile liberamente da Steam.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

The Last Worker è un'avventura narrativa in prima persona incentrata sulle difficoltà che incontriamo in un mondo sempre più automatizzato. Combinando disegni realizzati a mano con delle meccaniche di gioco uniche e coinvolgenti in un'ambientazione epica, The Last Worker regala una storia emozionante e al tempo stesso provocatoria e divertente, affollata di personaggi ricchi interpretati da un cast stellare.

Una collaborazione tra lo scrittore/regista (The White King, Ricky Rouse Has a Gun) e i pionieri della realtà virtuale Wolf & Wood (A Chair in a Room: Greenwater, The Exorcist: Legion, Hotel R'n'R)

Grafiche dipinte a mano in 3D basate sui concept della leggenda del fumetto Mick McMahon (Giudice Dredd, 2000 AD)

Ore di gioco con un gameplay narrativo e immersivo, in un ambiente grande quanto la città sommersa di Manhattan

Un'unione unica di meccaniche di gioco base intrecciate abilmente per creare un gioco narrativo diverso da tutti gli altri

Personaggi dalle mille sfaccettature interpretati da un cast stellare in una storia piena di drammi viscerali, satira pungente e azione intensa