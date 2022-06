Cassette Beasts: trailer del gioco di ruolo simil-Digimon, anche su Game Pass

Quest'oggi, 11 giugno 2022, è andato in onda il Guerrilla Collective 2022 e abbiamo visto il trailer di Cassette Beasts. Sarà pubblicato su PC, Switch e Xbox; arriverà anche su Game Pass.

Cassette Beasts è un gioco nel quale possiamo controllare una serie di creature digitali, che possono essere fuse tra loro per ottenerne di nuove e più potenti.

La descrizione recita: "Colleziona fantastici mostri da usare in battaglie a turni in questo GdR open-world. Combina due forme di mostro qualsiasi usando il Sistema di fusione di Cassette Beasts per crearne di nuove, uniche e potenti! Sbarca su New Wirral, un'isola remota abitata da strane creature che finora hai soltanto sognato, incubi che speriamo tu non abbia mai avuto e un cast di personaggi coraggiose che usano cassette per trasformarsi per la battaglia. Per trovare la strada di casa dovrai esplorare ogni centimetro dell'isola, registrare i mostri sulle tue fidate cassette e acquisire i loro poteri!"

Abbiamo anche avuto modo di vedere il trailer di Daymare 1994 Sandcastle, il gioco italiano in arrivo nel 2022.