Time on Frog Island, nuovo trailer e data d'uscita dal Guerrilla Collective

Time on Frog Island è tornato a farsi vedere in occasione del Guerrilla Collective con un nuovo trailer che ha annunciato anche la data d'uscita del gioco su PC e console, fissata per il 12 luglio 2022.

Si tratta di un'avventura sandbox ambientata in una tranquilla isola, nella quale ci troviamo a dover esplorare, raccogliere risorse e dedicarsi al crafting, come spesso accade in questo tipo di giochi.

Una tempesta terribile impazza per i mari attorno a te, scagliando il tuo possente vascello contro le rocce di un'isola vicina. Ti svegli e scopri che la tua nave è a pezzi dopo aver fatto naufragio su una strana isola piena di... rane?

Una rete intricata di scambi ti farà viaggiare per questa strana isola mentre cercherai materiali per riparare la tua nave. Esplorando il mondo di Time on Frog Island incontrerai dei personaggi amichevoli, risolverai degli enigmi da grattarsi la testa, troverai tesori nascosti e tanto altro.

Time on Frog Island arriva dunque il 12 luglio 2022, vediamo nuove sezioni di gioco all'interno del trailer gameplay riportato qui sopra, pubblicato in occasione del Guerrilla Collective.