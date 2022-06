9 Years of Shadows: nuovo trailer dal Guerrilla Collective

In occasione del Guerrilla Collective è stato mostrato un nuovo trailer di 9 Years of Shadows, metroidvania in pixel art finanziato tramite Kickstarter. Il video ha mostrato diverse sequenze di gioco e ricordato di mettere il gioco nella lista dei desideri su Steam.

L'uscita di 9 Years of Shadows è prevista per il quarto trimestre del 2022 su PC e Nintendo Switch.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Per nove lunghi anni, il mondo è rimasto inghiottito dalle ombre più buie, togliendo i colori a tutti gli oggetti e a tutte le creature viventi. Il popolo, un tempo parte di una civiltà fiorente, ora ha dimenticato il calore del sole, la gioa del ridere e la promessa di un futuro prospero.

Sono stati in tanti ad avventurarsi con coraggio nelle profondità corruttrici del Castello Talos, un orfanotrofio abbandonato da molto tempo e da dove si è propagata la maledizione, ma con ogni futile tentativo, la rassegnazione è diventata il pane quotidiano della gente, facendole perdere ogni speranza. Ma una persona è diversa.

Europa, armata di poco più di un'alabarda e puro coraggio, ha una sconfortante missione davanti a sé: entrare nel castello, trovare la fonte dell'oscurità e riportare il colore nella terra prima che sia troppo tardi.

METTI FINE ALLA MALEDIZIONE

Parti per un viaggio che cambierà tutto. Indossa i panni di Europa e sfida le stupefacenti sale del Castello Talos, man mano che scopri la sconvolgente verità su cosa è successo ai suoi abitanti. Un'emozionante storia di crescita che sottolinea l'importanza dell'accettare i nostri sentimenti per poter guarire. Inizia un viaggio tra amici, in cui Europa e il suo fedele compagno Alpino imparano a fare affidamento l'una sull'altro per superare tutti gli ostacoli che si presentano loro davanti e aiutare gli altri.

Incontra personaggi indimenticabili ed enigmatici

Trova i resti di antiche civiltà

Entra in portali che trasmettono echi del passato

RIPRISTINA IL MONDO ATTRAVERSO LA MUSICA

Con una colonna sonora affascinante e rilassante a 432Hz composta daMichiru Yamane (serie Castlevania) eNorihiko Hibino ​(serie Metal Gear Solid), la musica curativa gioca un ruolo fondamentale sia nel gioco sia nella narrativa.

Raccogli note musicali per migliorare le tue abilità

Completa missioni per i compositori e la loro orchestra presso il Teatro Degollado

Decifra gli schemi di attacco nemici attraverso la musica

CONTROLLA GLI ELEMENTI!

Incontra nemici infiniti lungo la strada per la vittoria, ognuno di loro sarà impressionante e letale. Ma con l'armatura elementale giusta, Europa e Alpino non vanno sottovalutati.

Usa le tue diverse armature elementali in modo strategico per dominare le diverse creature che si annidano nell'oscurità.

Incanala il potere di Poseidone, Gaia ed Elio per risolvere i rompicapi e accedere a punti altrimenti irraggiungibili, dove potrai sconfiggere dei boss giganti in classico stile metroidvania.

ESPLORA UN MERAVIGLIOSO MONDO IN PIXEL ART

Esplora la vivace ambientazione del Castello Talos, in cui personaggi pittoreschi, grandiose architetture di popoli antichi e dipinti ultraterreni attendono coloro che hanno coraggio sufficiente a cercarli. All'interno troverai dei nemici tanto belli quanto letali, che uniscono parti biologiche e meccaniche pronte a colpire. Esplora la mappa per trovare del tesoro, dei paesaggi realizzati a mano e antichi segreti degni di un'eroina.

Esplora un enorme gigante meccanico logorato dal tempo e avvolto nell'oscurità.

Lotta contro boss nascosti con un sistema di combattimento intuitivo.

Trova oggetti collezionabili e vai a fondo nella storia di Talos.

Ottieni potenziamenti che concedono a Europa e Alpino del potenziale di combattimento senza pari.

Unisci l'abilità nel combattimento in mischia alla magia spirituale a distanza per purificare questo mondo corrotto.