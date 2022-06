Arkanoid: Eternal Battle, gameplay trailer e mese di uscita, avrà una modalità battle royale

Microids e Taito hanno presentato un nuovo gameplay trailer di Arkanoid: Eternal Battle, nuovo gioco dello storico franchise nato nel 1986, durante il corso del Guerrilla Collective. Per l'occasione è stato svelato che il gioco arriverà a ottobre 2022 su PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e Switch, inoltre avrà anche una modalità battle royale.

Come possiamo vedere, Arkanoid: Eternal Battle si propone come una versione modernizzata di questo grande classico. Oltre a un comparto grafico tirato a lucido, meccaniche classiche e moderne, questa riedizione include 4 modalità esclusive, tra cui una modalità PvP 1v1 e una fino a quattro giocatori in split screen.

Come accennato in apertura Arkanoid: Eternal Battle includerà anche una modalità Battle Royale in cui 25 giocatori si daranno battaglia finché, come da tradizione per il genere, non ne rimarrà solo uno.