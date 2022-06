Alterium Shift: trailer dei gioco di ruolo classico dal Guerrilla Collective 2022

Quest'oggi, 11 giugno 2022, è andato in onda il Guerrilla Collective 2022 e abbiamo visto il trailer di Alterium Shift, un gioco di ruolo a turni estremamente classico. Il periodo di uscita è il terzo trimestre 2022. È in uscita anche una nuova demo PC.

La descrizione recita: "Unisciti a tre eroi in addestramento mentre imparano a padroneggiare i loro punti di forza individuali e a sfruttare il potere dell'Essenza di Alterium. Quando il loro addestramento è quasi completato, Dolion, il loro maestro, li prepara per la missione più importante che abbiano mai affrontato."

"Inizierete il vostro viaggio con tre eroi in addestramento: Pyra, Atlas e Sage. Il loro maestro, Dolion, cerca di trasformare i suoi studenti in eroi, migliori di lui. I tre eroi stanno sostenendo l'ultima prova prima di essere inviati in una missione importante che cambierà la loro vita. Quale destino attende questi eroi e riusciranno a portare a termine i compiti che gli sono stati assegnati?"

"Alterium Shift propone un sistema di combattimento a turni! Sfruttate le debolezze dei nemici e guadagnate esperienza per far crescere il vostro gruppo! Naturalmente, anche il bottino guadagnato vi aiuterà a proseguire il vostro viaggio."

Abbiamo anche avuto modo di vedere il trailer di Daymare 1994 Sandcastle, il gioco italiano in arrivo nel 2022.