Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, la recensione della raccolta di classici

La raccolta confezionata da Konami include nominalmente tredici titoli, anche se spesso le esperienze in qualche modo si ripetono: dai due celebri picchiaduro a scorrimento per le sale giochi alle loro trasposizioni su SNES e Mega Drive, passando per la reinterpretazione in chiave picchiaduro a incontri e le sortite nei selvaggi territori a 8 bit di NES e Game Boy.

Cimentarci con la recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è stato ancora una volta un viaggio nel passato, fra i coin-op che nei primi anni '90 hanno contribuito ad alimentare la popolarità delle Tartarughe Ninja e le conversioni più o meno fedeli per le home console dell'epoca.

Struttura e contenuti

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, il primo episodio arcade

L'impostazione di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è di stampo tradizionale, pur con qualche soluzione che lascia un po' interdetti. Dal menu principale è possibile accedere ai tredici giochi a cui abbiamo accennato, che sono i seguenti:



Teenage Mutant Ninja Turtles (arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of the Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back from the Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Com'è facile notare, molti nomi si ripetono e non a caso: si tratta quasi sempre di reinterpretazioni dello stesso prodotto, sebbene talvolta con differenze notevoli. In generale l'intera saga parte su coin-op per poi approdare su console (con la sola eccezione di TMNT per NES), cercando in qualche modo di far fronte agli inevitabili limiti tecnologici delle macchine di quei tempi, in particolare i sistemi a 8 bit.

Ogni titolo può essere giocato selezionando il livello di partenza e il grado di difficoltà, nonché diverse opzioni di visualizzazione (in cornice, a schermo intero, allungato per raggiungere i 16:9) e filtri, sistemi di salvataggio originariamente non presenti e finanche una funzionalità rewind che permette appunto di riavvolgere l'azione in caso di problemi.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Turtles in Time per SNES

Dicevamo in precedenza delle soluzioni che lasciano un po' interdetti, come ad esempio l'idea di inserire una preselezione relativa al personaggio scelto prima ancora di lanciare un gioco della collection, come se non fosse possibile farlo nel menu originale e, allo stesso modo, optare preventivamente per il multiplayer per due o quattro giocatori, in locale oppure online, laddove presente, ovverosia nei titoli arcade e su quelli per le console a 16 bit.

Dopodiché, come per ogni raccolta di classici che si rispetti, è presente una stanza virtuale presso cui consultare una gran quantità di materiali relativi ai giochi inclusi nel pacchetto: dalle confezioni ai manuali, dalle pubblicità alle copertine dei fumetti, dagli schizzi preparatori ai fotogrammi degli episodi delle varie serie televisive dedicate alle Tartarughe Ninja.