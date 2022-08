PS Plus, annuncio dei giochi PS5 e PS4 gratis di settembre 2022 in arrivo, ecco quando

Agosto è ormai agli sgoccioli e dunque è arrivato il momento di rispondere alla domanda di rito che si pongono gli utenti PlayStation: quando verranno annunciati i giochi gratis per PS5 e PS4 di settembre 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus? Come al solito non c'è una data ufficiale scolpita nella pietra, ma solitamente Sony presenta la nuova line-up di titoli gratuiti l'ultimo mercoledì di ogni mese. Dunque, salvo sorprese l'annuncio ufficiale avverrà mercoledì 31 agosto 2022.

Se questa tempistica verrà rispettata, i giochi gratis per PS5 e PS4 del PS Plus saranno disponibili per gli iscritti al servizio il primo martedì del prossimo mese, ovvero il 6 settembre.

Come al solito è davvero difficile ipotizzare quali saranno le novità del PlayStation Plus per il prossimo mese, il vasto catalogo di PS5 e PS4 in tal senso offre l'imbarazzo della scelta. In passato la line-up è stata svelata con qualche giorno d'anticipo, solitamente dal noto leaker billbil-kun, dunque vi aggiorneremo sulle nostre pagine nel caso ci siano novità in merito.

PlayStation Plus, logo

Nel frattempo vi ricordiamo della disponibilità dei giochi gratis per PS5 e PS4 del PS Plus di agosto 2022, che potrete aggiungere alla vostra raccolta entro il 5 settembre. Tra i titoli inclusi anche Little Nightmares e Yakuza: Like a Dragon. Se non avete giocato i precedenti esponenti della longeva serie di Sega sarete felici di sapere che i primi capitoli sono inclusi nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium.