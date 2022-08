PlayStation Plus, agosto 2022: ecco i giochi PS5 e PS4 per gli utenti Extra e Premium

PlayStation Plus si aggiorna ad agosto 2022 con una nuova mandata di giochi PS5 e PS4 riservati agli abbonati con livello Extra e Premium. I titoli saranno disponibili a partire dal 16 agosto.

Come anticipato alcuni giorni fa, l'aggiornamento include diversi giochi della serie Yakuza, ma non solo. Ecco la lista completa:



Metro Exodus

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Dead by Daylight

Ghost Recon: Wildlands

Trials of Mana

Everspace

UNO

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Bugsnax

Trovano posto nell'elenco Yakuza 0 e i primi due Kiwami, che insieme a Yakuza: Like a Dragon, disponibile su PlayStation Plus ad agosto 2022 costituiscono senza dubbio un solido punto di partenza per chi vuole recuperare l'ormai celebre serie SEGA.

Ci sono poi Ghost Recon Wildlands, svelato da un noto leaker alcuni giorni fa, il multiplayer horror asimmetrico Dead by Daylight e la coloratissima avventura Bugsnax, mentre mancano misteriosamente i classici.