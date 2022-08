PlayStation Plus Extra e Premium: uno dei giochi di agosto 2022 svelato da un noto leaker

Mancano ancora alcuni giorni all'annuncio ufficiale dei nuovi giochi PS5 e PS4 che si aggiungeranno al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium ad agosto 2022, ma una delle new-entry a quanto pare è stata svelata in anticipo da noto leaker billbil-kun. Il gioco in questione è Ghost Recon: Wildlands.

Stando alle informazioni condivise da billbil-kun, Ghost Recon Wildlands verrà aggiunto infatti alla raccolta Ubisoft+ Classic, inclusa con gli abbonamenti Extra e Premium di PS Plus. Questa soffiata in realtà è arrivata a fine luglio, ma era passata in sordina per volontà dello stesso leaker, che ha condiviso l'informazione tramite un commento in un thread di Dealabs del tutto slegato dall'argomento.

"Un piccolo bonus per coloro che riusciranno a leggere questo commento all'interno di un altro topic: ci sarà anche Ghost Recon Wildlands tra i giochi Ubisoft+ nel catalogo di Extra ad agosto", afferma il leaker.

Ghost Recon: Wildlands

billbil-kun in passato ha azzeccato molte volte e con grande precisione le nuove aggiunte del PlayStation Plus, inclusi i giochi gratis di Essential di questo mese, quindi è ritenuto una fonte molto affidabile. Segnaliamo inoltre che Ghost Recon Wildlans fa parte anche dei nuovi giochi della prima metà di agosto di Xbox Game Pass.