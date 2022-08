Xenoblade Chronicles 3: Monolith Soft parla del futuro della serie in un messaggio ai fan

Con un'email inviata ai giocatori giapponesi di Xenoblade Chronicles 3, Nintendo ha condiviso un messaggio del senior director Tetsuya Takahashi di Monolith Soft in cui ringrazia i fan e parla del futuro della serie, svelando che è tutt'altro che conclusa.

"Grazie al vostro supporto, abbiamo pubblicato il terzo titolo di Xenoblade, dodici anni dopo l'uscita dell'orinale per Wii nel 2010. Xenoblade Chronicles 3 è stato definito il culmine dell'intera serie fino ad ora, ed effettivamente lo è davvero. Noi di Monolith ci abbiamo messo tutto ciò che abbiamo coltivato negli ultimi dodici anni", recita il messaggio di Takahashi.

Il senior director successivamente spiega che Xenoblade Chronicles 3 conclude gli eventi messi in moto dal primo capitolo, rappresentando dunque un "punto di sosta", ma che non è affatto la conclusione della serie. Takahashi afferma che i giocatori che completeranno il gioco e si avventureranno nel DLC della storia in uscita il prossimo anno, che sarà grande tanto quanto Torna - The Golden Country, avranno gli strumenti per immaginare cosa potrebbe accadere in futuro.

"Xenoblade Chronicles 3 è anche un punto di sosta per me. Questo gioco rappresenta la conclusione della storia iniziata con l'esperimento di Klaus. Sebbene sia una conclusione, ciò non significa che la serie sia finita. È solo un punto di sosta nella mia mente. Penso che tutti coloro che hanno giocato a questo titolo e alle storie aggiuntive del Pass di espansione possono immaginare cosa c'è in futuro per Xenoblade".

Takahashi conclude il messaggio con una raccomandazione per i giocatori:

"Ho una raccomandazione su come giocare a Xenoblade Chronicles 3. Alcuni elementi sono contrassegnati da un "?" sulla mappa di gioco. Anche se stai progredendo nella storia principale prova a fare una deviazione quando trovi questi marchi. Ci sono molti incontri che ti aspettano."