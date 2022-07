Xenoblade Chronicles 3: il DLC della storia sarà grande quanto Torna - The Golden Country

Parlando dei contenuti in arrivo con il Pass di Espansione di Xenoblade Chronicles 3, il director Genki Yokota di Nintendo ha svelato che il DLC con "nuovi contenuti per la storia" previsto per il 2023 avrà dimensioni simili a Torna - The Golden Country, la corposa espansione del precedente capitolo, e che dunque a suo avviso non deluderà i giocatori.

"Aggiungeremo una nuova storia alla fine del Pass di Espansione e stiamo pensando di rendere il volume dei contenuti grande quanto Torna - The Golden Country.", ha detto Yokota in un Q&A pubblicato da Nintendo. Ci auguriamo che coloro che hanno apprezzato quel contenuto, così come i nuovi arrivati, lo acquistino. Sarà un volume di contenuti piuttosto elevato che non ti deluderà."

Xenoblade Chronicles 3

Giusto per fare un confronto, sono necessarie circa 20 ore per completare Torna - The Golden Country, dunque dando credito alle parole di Yokota possiamo aspettarci un DLC decisamente corposo per Xenoblade Chronicles 3. Vi ricordiamo che il Pass di Espansione è disponibile al prezzo di 29,99 euro e include una serie di contenuti, nuove missioni e altro ancora che verranno distribuiti nel corso del 2022 e 2023.

Xenoblade Chronicles 3 è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire da oggi.