PS5 e PS4: quasi l'80% dei giochi è stato acquistato in digitale nell'ultimo trimestre

Sony ha svelato che nell'ultimo trimestre fiscale quasi l'80% dei giochi PS5 e PS4 è stato acquistato in digitale tramite il PlayStation Store. Un dato che conferma ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'importanza sempre maggiore del digital delivery per il mercato console.

Come possiamo vedere nei dati qui sotto, nel Q1 dell'anno fiscale 2022, il 79% dei giochi PS5 e PS4 (si parla di "Full game", quindi esclusi DLC e microtransazioni) è stato acquistato in digitale e il restante 21% tramite copie retail.

Nel primo trimestre del 2021 la percentuale di giochi venduti in digitale era del 71%, quindi l'8% in meno. In seguito era scesa al 62% nel Q2 e Q3, per poi tornare al 71% nel trimestre conclusivo.

La percentuale di acquisti di giochi PS5 e PS4 potrebbe persino aumentare nei prossimi mesi quando verrà lanciato PlayStation Stars, il programma fedeltà che premierà i giocatori con varie ricompense, tra cui fondi da spendere nel PlayStation Store.

Sempre durante l'ultimo resoconto finanziario, abbiamo appreso che Sony PlayStation ha registrato un netto calo nelle vendite software e hardware nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, così come il numero degli abbonati a PlayStation Plus e, di conseguenza, anche i profitti. In compenso, la compagnia prevede di distribuire nei negozi un numero maggiore di PS5 durante il corso dell'autunno.