Silent Hill: il cosplay di Pyramid Head di Jessica Nigri suscita sentimenti discordanti

Contrariamente a quanto si possa pensare, Silent Hill è usato spesso come materiale d'ispirazione per i cosplayer, come dimostra anche questo nuovo cosplay di Pyramid Head da parte della celeberrima Jessica Nigri, vera e propria star in questo ambito.

La nuova reinterpretazione dell'iconico villain di Silent Hill 2, diventato un vero e proprio simbolo per l'intera serie tanto da essere riprodotto anche nei film cinematografici, è andata in scena nel corso del recente Comic-Con, come dimostra il set fotografico proposto qui sotto, con una certa ironia.

Non è la prima volta che la Nigri si cimenta in Pyramid Head, e come negli altri casi anche questa volta ci provoca dei sentimenti contrastanti: il personaggio di per sé resta sicuramente uno dei più inquietanti che si siano mai visti nei giochi horror, nonché nel genere horror in generale, tuttavia la modella lo addolcisce alquanto, per così dire.

Il risultato è un misto di repulsione, orrore, fascino e attrazione che potrebbe anche risultare piuttosto in linea con l'horror tipico di Silent Hill, che va a scavare nelle emozioni più profonde del genere umano e colpisce attraverso canali e tematiche che non sono proprio quelle più banali del terrore. Insomma, potremmo definirla un'interpretazione decisamente interessante, come potete vedere qui sotto.



Se poi avete voglia di altri cosplay, vi rimandiamo a quello Yennefer da narga_lifestream da The Witcher 3, il cosplay di Starlight e Queen Maeve di Rolyat e ArmoredHeart tratto da The Boys, quello de La Signora di aishimiku da Genshin Impact, quello di Bunny Bulma da aloeveraiskawaii da Dragon Ball e il cosplay di Misty da Missbrisolo tratto da Pokémon.