PS5: in arrivo un aumento di prezzo? Sony non conferma né smentisce

Sony ha preferito non rispondere alla domanda relativa a un possibile aumento di prezzo di PS5, dovuto all'aumento dei costi e la scarsa reperibilità dei semiconduttori.

Lo scorso aprile la compagnia ha alzato in Giappone i prezzi di diversi prodotti di elettronica di consumo, inclusi lettori Blu-Ray, impianti home theatre, telecamere, cuffie e microfoni. Questo rincaro pare sia dovuto proprio alla carenza di chip e altri fattori esterni, che hanno causato un aumento dei costi per le materie prime, la produzione e la distribuzione.

Durante l'ultimo resoconto finanziario, il CFO Hiroki Titoki, alla domanda di un investitore se in futuro l'aumento dei prezzi dei prodotti Sony potrebbe coinvolgere anche PS5, ha affermato (tradotto da VGC):

"Riguardo a un potenziale aumento di prezzo per PS5, in questo momento non c'è nulla di specifico che posso condividere con voi riguardo i prezzi."

PS5

Come segnala VGC, diversi analisti di mercato nei mesi scorsi hanno affermato che i prodotti che vengono realizzati impiegando semiconduttori sono destinati a diventare più costosi, in quanto i fornitori aumenteranno i prezzi. Ad esempio, l'analista Glenn O'Donnell ha dichiarato alla CNBC che prevede che i prezzi dei semiconduttori aumenterà del 10-15% nell'anno a venire.

Giusto pochi giorni fa, Reality Labas ha annunciato che il prezzo di Meta Quest 2 aumenterà di 100€ ad agosto, attribuendo la decisione al fatto che "i costi per realizzare e spedire i nostri prodotti sono in aumento".

Con questi presupposti, la domanda posta riguardo a un possibile aumento di prezzo di PS5 è senz'altro lecita, mentre la "non risposta" di Sony potrebbe generare comprensibilmente delle preoccupazioni. In compenso la compagnia giapponese prevede di distribuire un numero maggiore di console a partire dall'autunno.