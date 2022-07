Meta Quest 2: il prezzo aumenterà di 100 dollari da agosto

Meta ha annunciato un aumento di prezzo per Meta Quest 2, il suo più recente e convincente visore a realtà virtuale, che costerà 100 dollari in più a partire dal mese prossimo, agosto 2022, almeno per quanto riguarda il mercato americano.

In attesa di conferme per l'Italia e l'Europa, dove comunque il prezzo era già più alto rispetto a quello USA, Meta ha intanto riferito l'intenzione di applicare questo "aggiustamento di prezzo", come viene definito dalla compagnia, a partire dall'inizio di agosto 2022.



Questo porta il prezzo di Meta Quest 2 da 299 dollari a 399 dollari per quanto riguarda la versione con memoria interna da 128 GB, e da 399 a 499 dollari per la versione da 256 GB. A parziale compensazione di questo incremento di 100 dollari sul prezzo, Meta ha annunciato che, per un periodo di tempo limitato, includerà una copia gratuita di Beat Saber con l'acquisto di un nuovo dispositivo.

Attendiamo informazioni per quanto riguarda l'Europa e l'Italia, dove il prezzo per ora rimane quello standard (comunque più alto di quello precedente in USA) di 349 euro per la versione da 128 GB e 449 euro per quella da 256 GB. Si tratta di una decisione piuttosto strana su diversi piani: non è facile trovarsi di fronte a un "aggiustamento" di prezzo verso l'alto per un dispositivo elettronico, che solitamente tendono a ottenere nel tempo delle riduzioni, tantomeno un aumento da ben 100 dollari da un momento all'altro.

Inoltre, considerando la difficoltà che ancora incontra la realtà virtuale ad imporsi sul pubblico di massa, una decisione del genere sembra decisamente controproducente, oltretutto su un prodotto che stava anche raccogliendo dei notevoli consensi tra critica e pubblico. Con 14,8 milioni di unità vendute, Meta Quest 2 è il visore VR di maggior successo, vedremo se questa decisione di Meta avrà un contraccolpo sulle vendite.