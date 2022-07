Call of Duty: Warzone, trailer per la modalità Rinascita dei Morti: disponibile da oggi

Disponibile a partire da oggi, la modalità Rinascita dei Morti di Call of Duty: Warzone è stata presentata con uno spettacolare trailer narrativo che enfatizza ancora una volta la componente horror di questo genere di contenuti per la serie Activision.

In attesa dell'uscita di Call of Duty: Warzone 2.00, che dovrebbe avvenire verso la fine dell'anno, il battle royale continua dunque a ricevere aggiornamenti, in questo caso con una variante del mini royale da 40 giocatori.

"Gli operatori dovranno esplorare una versione infestata e immersa nella nebbia di Rebirth Island; chi verrà sconfitto tornerà sul campo di battaglia come zombi", si legge sul sito ufficiale. "Questi zombi, però, non sono la solita carne da macello da massacrare per sbloccare mimetiche. Gli zombi controllati dai giocatori sono dotati di una serie di abilità da non sottovalutare."

"Come nelle versioni precedenti di Zombi royale, gli zombi che eliminano un operatore ottengono siringhe contenenti l'antidoto per la propria condizione. Gli zombi che consumano quattro siringhe possono tornare in campo come operatori."

"In Rinascita dei morti puoi trovare siringhe singole nelle casse di scorte, nei lanci di medicinali e presso le stazioni di acquisto. Ebbene sì, gli zombi possono aprire le casse di scorte. Questo vale anche per le casse di scorte Ritorno e persino per le porte; per aprire le casse Lancio, invece, sarà necessario l'intervento di un operatore."

"Inoltre, le siringhe singole saranno visibili anche attraverso gli ostacoli, come muri e altre coperture, e saranno quindi più facili da individuare anche in condizioni di visibilità ridotta. Gli zombi otterranno due siringhe per ogni operatore umano eliminato."

"Nel caso in cui l'operatore venisse eliminato con una mossa finale, lo zombi otterrà invece quattro siringhe. Umilia la tua preda e potrai tornare immediatamente in vita."