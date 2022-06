Call of Duty: Warzone 2.00, periodo di uscita e piattaforme, sarà completamente slegato da Warzone 1

Activision Blizzard ha svelato il periodo di uscita di Call of Duty: Warzone 2.00 e su quali piattaforme approderà. La nuova iterazione del battle royale free-to-play, sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Battle.net e Steam) entro la fine del 2022 e "poco dopo il lancio di Modern Warfare 2" che ricordiamo è fissato al 28 ottobre. Non solo, la compagnia ha anche comunicato che la nuova versione del battle royale sarà completamente slegata dal Warzone 1, che continuerà ad esistere come gioco a sé stante.

La conferma arriva dal sito ufficiale di Call of Duty, dove Infinity Ward ha svelato anche che Warzone 2 sarà un'estensione di Modern Warfare 2, con cui condividerà lo stesso universo narrativo, contenuti, Ricochet e il motore grafico, come spiegato in una precedente notizia.

Possiamo aspettarci anche una serie di cambiamenti apportati in base ai feedback della community, tra cui un nuovo sistema di progressione e dell'inventario, che come accennato sarà completamente slegato da Warzone 1.00. Quest'ultimo continuerà ad esistere come gioco a sé stante e dunque supponiamo che non sarà possibile trasferire i progressi e gli oggetti in Warzone 2.00.

"Il 28 ottobre segna un nuovo inizio per Call of Duty, a partire dall'uscita di Modern Warfare II. Subito dopo, verrà lanciato un Warzone completamente nuovo come estensione dell'universo di Modern Warfare II. Con esso arrivano nuove tecnologie, nuove funzionalità e un nuovo gameplay che funzionano perfettamente insieme. In tutto ciò, abbiamo preso a cuore un'ampia gamma di feedback della community. Per offrire completamente questa esperienza all'avanguardia, Warzone 2.0 presenterà nuovi contenuti e sistemi di Modern Warfare II con progressi e inventari nuovi di zecca. Warzone di oggi continuerà come un'esperienza separata che includerà una continuazione della progressione del giocatore e degli inventari all'interno dell'esperienza di Warzone. Non vediamo l'ora di condividere presto maggiori dettagli", recita il sito ufficiale.

"Lo sviluppo della nuovissima e dinamica esperienza Warzone 2.0 è guidato anche da Infinity Ward, insieme a Raven Software. Il nuovo battle royale free-to-play Warzone presenta anche la stessa tecnologia alla base di Modern Warfare II, quindi entrambi i titoli sfruttano il motore di Call of Duty che ha debuttato per la prima volta con Modern Warfare (2019), fornendo le esperienze Call of Duty più fluide e avanzate mai. Inoltre, aspettati più informazioni su una nuova modalità sandbox e sul nuovissimo spazio di gioco man mano che ci avviciniamo al lancio."

Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra ricca anteprima di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.