Call of Duty: Modern Warfare 2, anteprima sulla campagna single player, il multiplayer e Warzone 2.0

È estate e quindi siamo esattamente in quel momento dell'anno in cui si comincia a parlare del prossimo capitolo di Call of Duty. In realtà anche per questo episodio è stata direttamente Activision Blizzard a mettere le mani avanti nel tentativo di anticipare e neutralizzare qualsiasi rumor, leak e indiscrezione facendo capire fin da subito che il 2022 sarebbe stato l'anno di Modern Warfare 2 e quindi del nuovo progetto capitanato da Infinity Ward.

E così, dopo i primi tweet con il logo, un brevissimo teaser per piazzare la data del reveal e un video in penombra che potesse lasciar intendere il ritorno di alcune figure iconiche della serie, ora è finalmente giunto il momento per poter parlare, nel dettaglio, di un sequel che si porta sulle spalle tante, enormi responsabilità. Risollevare le sorti della serie dopo il capitolo del 2021, Vanguard, i cui risultati sul mercato sono stati ben al di sotto delle aspettative; fungere da successore di un reboot che non ha convinto tutti i fan storici della serie; continuare a offrire qualcosa che giustifichi il prezzo premium di fianco a un'offerta free to play a tema Call of Duty che tra Warzone e l'episodio mobile, non ha nulla da invidiare al capitolo principale; continuare a dimostrare se davvero Infinity Ward può essere ancora considerato il team principale dei CoD, quello ancora capace di fare la differenza.

E potremmo andare avanti ancora a lungo con questo elenco, ma siamo convinti che di Call of Duty: Modern Warfare 2 avremo modo di parlare in moltissime altre occasioni nel periodo che ci separa dalla sua uscita, attualmente prevista per il 28 ottobre su quasi tutte le piattaforme esistenti sul mercato: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ma non su Nintendo Switch. Tra l'altro, proprio il capitolo di quest'anno segna l'importantissimo ritorno del franchise sulla piattaforma di digital delivery di Valve: MW2 sarà infatti disponibile su PC sia su Battle.net che su Steam, ma al momento non sull'Epic Games Store. Se questa situazione possa cambiare in futuro non ci è dato di saperlo, così come non è ben chiaro se questa mossa porterà al ritorno, prima o poi, anche di tutti i precedenti capitoli della serie sullo store di Gabe Newell.

Ma questa è solo la punta dell'iceberg del mare d'informazioni e contenuti a cui abbiamo potuto assistere durante una presentazione in remoto organizzata proprio da Activision Blizzard e Infinity Ward: una presentazione che ci ha permesso di vedere in azione alcuni estratti di 3 missioni della campagna single player e di raccogliere un cospicuo quantitativo di dettagli sull'avanzamento tecnologico, grafico e relativo all'intelligenza artificiale del CoD Engine e qualche spunto sulla componente multiplayer e sulla prossima edizione di Warzone, denominata 2.0, che oltre a segnare l'esordio di questo spin-off su mobile, si porterà in dote diverse novità relative al gameplay e all'ambientazione.