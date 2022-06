Call of Duty: Modern Warfare 2, il trailer ufficiale svela storia e dettagli

Come promesso nei giorni scorsi, è arrivato un nuovo trailer di presentazione per Call of Duty: Modern Warfare 2, il nuovo capitolo della serie principale di sparatutto in prima persona da parte di Activision Blizzard, che contiene anche la data d'uscita del gioco: arriverà il 28 ottobre 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.

Call of Duty: Modern Warfare II è il sequel del Call of Duty: Modern Warfare uscito nel 2019, proseguendo dunque con il reboot della sotto-serie in questione. In base a quanto riferito da Infinity Ward, si tratta del capitolo "più ambizioso e innovativo di sempre", che dà il via a una "nuova era per il franchise".

L'idea è di proporre il capitolo più completo dal punto di vista di contenuti e modalità e più avanzato sul versante tecnico, con la possibilità di combattere a fianco della Task Force 141 in una campagna single-player itinerante, giocare da soli o in multiplayer e sperimentare una modalità di gioco Special Ops evoluta con un gameplay tattico in co-op.

Con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare II arriverà anche una nuova esperienza Call of Duty: Warzone 2.0 in uscita quest'anno, l'evoluzione del Battle Royale con una nuova mappa.

Call of Duty: Modern Warfare II presenta diversi ritorni nel cast

Dopo il lancio, ci sarà un ampio calendario di contenuti gratuiti con un gameplay in evoluzione con nuove mappe, modalità, eventi stagionali, celebrazioni della community e altro ancora.

La storia vede la Task Force 141 affrontare una grave minaccia globale attraverso la Campagna composta da varie missioni in giro per il mondo. I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui il capitano Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una serie di nuovi alleati come le forze speciali messicane, il colonnello Alejandro Vargas e avversari provenienti dagli angoli più oscuri della guerra globale al terrorismo.

Tra le novità previste, oltre agli avanzamenti tecnici del motore grafico dati anche dal passaggio alle nuove piattaforme PS5 e Xbox Series X|S, ci sarà anche una nuova implementazione dell'intelligenza artificiale che consente un migliore posizionamento dei compagni di squadra e dei nemici, dando vita a scontri più impegnativi e realistici che richiedono un approccio più tattico alla battaglia.

Le stesse evoluzioni, compresi il supporto per il sistema anti-cheat Ricochet, nuovi toolchain, intelligenza artificiale e modelli di locomozione, si ritroveranno anche in Call of Duty: Warzone 2.0. Per il resto, scopriamo alcune scene di gioco nel nuovo trailer pubblicato oggi da Activision, visibile qui sopra alla news.