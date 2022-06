Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà su Steam, torna al day one sul servizio Valve

Con il trailer di presentazione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2 arrivano anche ulteriori dettagli riguardanti il nuovo capitolo della celebre serie Activision, tra i quali il fatto che uscirà su Steam in versione PC, rappresentando così il ritorno sul servizio Valve al day one.

Si tratta di un ritorno di grande importanza per gli utenti PC, considerando che Call of Duty, come serie, manca su Steam dal 2017: l'ultimo capitolo uscito sul servizio Valve è infatti Call of Duty: WWII, mentre i successivi sono stati lanciati direttamente all'interno di Battle.net saltando l'uscita attraverso Steam.

In base a quanto riferito da Activision, Call of Duty: Modern Warfare II arriverà dunque al day one contemporaneamente sia su Battle.net che su Steam, mentre non è previsto il lancio su Epic Games Store, in base a quanto riferito finora.

Call of Duty: Modern Warfare II, il logo del gioco

Non è chiaro se questa manovra apra la possibilità all'arrivo dei capitoli più recenti nel catalogo di Steam, per quanto riguarda questo aspetto attendiamo eventuali spiegazioni da parte del publisher.

Vengono dunque confermate le voci che volevano Call of Duty: Modern Warfare II in arrivo su Steam, anche attraverso il comunicato stampa ufficiale che riferisce, per quanto riguarda la versione PC, di "un'esperienza completamente ottimizzata, sviluppata da Beenox, per Battle.net, il servizio di gioco online di Blizzard Entertainment e Steam".